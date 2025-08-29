（新竹中央社）公的研究機関、工業技術研究院（ITRI）は29日、川崎重工業と協力に関する基本協定を締結したと発表した。今後、ソーシャルロボットや無人機、グリーンサステナブル技術などの分野で川崎重工と研究開発を深化させていくとしている。川崎重工の報道資料によれば、今月8日に台湾で調印式が行われ、ITRIの胡竹生副院長と川崎重工の中谷浩副社長が出席した。期間は締結日から4年間の予定としている。ITRIの報道資料による