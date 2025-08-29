俳優の藤原紀香さん（54）が2025年8月22日、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿を披露した。衣装のショットを投稿藤原さんは番組出演を報告し、衣装のショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブのイエローのワンピースを着用。アームカバーを取り入れたコーディネートで、腰に手をあて、ピンヒールを履きこなした圧巻のスタイルを披露していた。2枚目では、ソファに腰かけ、視線を斜め下に向け