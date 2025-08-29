能登半島地震を引き起こした海底活断層によってできたとみられる段差を富山大学が撮影することに成功しました。地震による陸地の隆起の歴史を、海底地形から裏付ける貴重な映像だとしています。水中ドローン探査で、海底活断層の活動によりできたとみられる崖や断面の撮影に成功したのは、富山大学や金沢大学の研究グループです。撮影した地点は、震源の西、輪島市町野町曽々木沖で、東西およそ25キロの活断層の一部で