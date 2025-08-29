プロ野球・西武―オリックス戦（２９日、ベルーナ）の始球式にシンガーの中村あゆみ（５９）が登板した。この日は球団スポンサーである株式会社立飛ホールディングス（本社・東京都立川市）による「当てろ１億円！立飛デー」として開催され、中村がマウンドに上がった。中村はライオンズの限定ユニホームと、ショートパンツ姿でマウンドに上がり投球を行った。ノーバウンドにはならなかったものの無事、捕手のミットに収ま