県内はきょうも広い範囲で晴れ35度を超える猛暑日となるところもありました。週末にかけても暑さは続き猛暑日となるところがありそうです。熱中症に十分注意してください。県内はきょうも高気圧に覆われ広い範囲で晴れました。最高気温は高岡市伏木で35.3度、富山市で35.1度と35度を超える猛暑日となり、このほか8つの観測地点でも真夏日となりました。KNBのまとめでは午後5時までに5人が熱中症とみられる症状で搬送されています。