天津は自由貿易区、国家級新区、総合保税区という「三つの機能を併せ持つ」制度的優位性を生かして輸出入貨物の集散地としての役割を強めており、天津と欧州・中央アジアを結ぶ国際定期貨物便「中欧（中央アジア）班列」の運行本数とその到達範囲は拡大し続け、中国と上海協力機構加盟国との貿易協力のために活況を呈する「鉄道シルクロード」を築いています。医薬品や電気製品、食品などを満載した貨物列車が8月28日、天津新港北