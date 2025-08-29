8月29日午前、上越市でイノシシと衝突する事故が約4分間のうちに3件、相次いで発生しました。これは29日午前、上越市で撮影された映像です。路肩の草むらを走っているのはイノシシです。イノシシはそのまま土手を駆けあがり、川の方へと消えていきました。実はこのころ、上越市ではイノシシと衝突する事故が相次いでいました。1件目の事故があったのは29日午前11時6分頃。上越市藤野新田の道路で走行中の軽トラックの右側面に体長