すぐに疲れる、疲れが取れない、体がだるい、気力がわかない…。その悩みは「食事」で解決できるかもしれません。何を、いつ、どのように食べるのかで、心身ともに「疲れない」人になれるのです。森由香子さんの著書『疲れない人の上手な食べ方』（青春出版社）から、最新栄養学に基づいた、疲れない人になる上手な食べ物・食べ方を紹介します。その倦怠感、たんぱく質のとりすぎかもしれません最近、さまざまなメディアで、たん