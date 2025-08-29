◇プロ野球ウエスタン・リーグ ソフトバンク- 広島(29日、タマスタ筑後)ソフトバンク・柳田悠岐選手が2軍広島戦で実戦復帰を果たしました。柳田選手は4月11日のロッテ戦で右膝に自打球を当て、右脛骨骨挫傷と診断。そのまま戦線を離脱しました。当初は「競技復帰は5月上旬頃」と見込まれていましたが、リハビリに時間を要した柳田選手。この日、待望の実戦復帰を迎えました。柳田選手は2軍の本拠地球場で行われた2軍広島戦に「1番