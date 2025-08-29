◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(29日、甲子園球場)巨人の山粼伊織投手が5回に同点打を打たれました。1点のリードをもらった山粼投手は、阪神打線に対し4回まで1安打無失点と好投していましたが5回、先頭の大山悠輔選手にヒットを浴びると、続く熊谷敬宥選手にはレフト前ヒットを打たれ、ノーアウト1塁2塁のピンチを招きます。続く坂本誠志郎選手はショートゴロに打ち取りますが、次のバッターにフォアボールを与えて