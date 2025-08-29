口は禍の元である。現代の口は、SNSにも当てはまる。よくよく気を付けるべきだ。日本のスポーツニュース、サッカーニュースでは扱われないだろうが、先日、一人のスペイン人選手が“禍を呼び寄せて”契約を解除されている。スペイン２部のコルドバに所属していた左サイドバックのホセ・カルデロンは、３部で昇格を目指すナスティック・タラゴナへの入団が内定していた。2025-26シーズンに向けて所属クラブでは構想外だったが