¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç½÷À­¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¶Ê¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òË½Ïª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¸ç¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç½÷À­¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¶Ê¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÇðÌÚÍ³µª¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£2025Ç¯7·î5Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÂçºÒÆñ¤¬µ¯¤­¤ë¤È¤¤¤¦Í½¸À¤¬À¤¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£