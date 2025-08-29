嵐の二宮和也（４２）が２２日、都内で主演映画「８番出口」の初日舞台あいさつに、共演の小松菜奈（２９）、河内大和（４６）、川村元気監督（４６）と登場した。今作はゲームの実写化。映画は２９日〜３１日で８億円の大ヒットスタートが予想されており、専門家による最終興行収入の予想は４０億円と、絶好調な“入り口”となりそうだという。二宮は「こういったヘンテコな映画を選んでいただいて、みなさんは変わった人だと