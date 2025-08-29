新型コロナの感染者数が10週連続で増加しています。厚生労働省によりますと、8月24日までの1週間に全国約3000の医療機関から報告された新型コロナの感染者数は3万3275人でした。一医療機関あたりの感染者数は8.73人（前週は6.3人）で、10週連続で増加しています。2025年の夏は変異株であるオミクロン株の一種で喉の痛みが特徴の「ニンバス」が流行していて、国立健康危機管理研究機構によりますと、7月は国内で検出されたうち約8割