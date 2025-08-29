歌手のジュディ・オング（７５）が２９日、大阪市内で開幕した「第２１回大阪アジアン映画祭」（９月７日まで）のオープニングセレモニーに登場した。映画祭に参加したアジアの国と地域のゲストを代表してあいさつに立ったジュディは「おそらく最長老だからだと思います。心は２５歳ですよ」と、観客を笑わせ、「二十歳の私に会っていただけるのは、本当にうれしく思っております」と、笑顔を見せた。オープニング作品として