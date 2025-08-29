広島市の中央図書館が、来年の移転に向け9月1日から休館します。利用者からは惜しむ声も聞かれました。広島市の中央公園にある中央図書館。約半世紀にわたり、この場所で市民に愛されてきました。JR広島駅南口のエールエールA館に移転することになり、9月1日から休館します。■利用者「学生時代は中区に学校があったんで、高校が。よく学校帰りに自習室とか行ってました。寂しいですよね。」所蔵する本は約120万冊。バ