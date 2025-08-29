2024年の24時間テレビでマラソンに挑戦したお笑いタレントのやす子さん。彼女の思いでマラソン募金の寄付金は全国の児童養護施設支援に使われています。 子どもたちの元気な声が響く熊本市中央区の「藤崎台童園」。2歳から高校3年までの35人が暮らしています。この日は男子は野球、女子はバレーボールの練習に励んでいました。子どもたちが着ているおそろいのTシャツは、寄付金から贈られたスポーツ商品券を