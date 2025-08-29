◇セ・リーグヤクルト―広島（2025年8月29日神宮）ヤクルトが羽月の「足」で痛恨の追加点を奪われた。0―3の6回2死一塁の場面。マウンド上の高梨は、1ボールから一塁へけん制球を投げた。さらに2球目を投げる前に再びけん制。一塁走者の羽月はこの時点でスタートを切っており、高梨は慌てて一塁へ投げた。この送球がワンバウンドして悪送球に。一塁ファウルグラウンドを転々とする間に、一塁走者の羽月は三塁も回っ