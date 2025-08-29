8月29日金曜日は「筋肉の日」。名古屋市名東区の障害者施設に“マッチョ”な介護士たちが訪れ、自慢の筋肉で利用者の健康に貢献しました。29日、名東区の障害者施設に現れたのは、3人の“マッチョ介護士”たちです。マッチョ介護士：「今日は、よろしくお願いしマッチョ！」主に東海地方で障害福祉サービスを運営する会社に所属する彼ら。8月29日金曜日は「筋肉の日」ということで、この施設にやってきました。