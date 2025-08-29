◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島（29日、神宮球場）広島の羽月隆太郎選手がその俊足ぶりを遺憾なく発揮しました。羽月選手は4回の第2打席、センターへタイムリー3ベースを記録。チームのリードを広げる一打で、勢いをもたらしていました。その俊足がさらに輝いたのが6回、2アウト1塁の場面。1塁ランナーの羽月選手はヤクルト先発の高梨裕稔投手から足を警戒され、けん制されます。そして2度目のけん制時、羽月選手はスタートを