静岡・中央署静岡中央署は29日までに、プラモデルなど約220点（約55万円相当）を静岡市葵区の愛好家宅から盗んだとして、窃盗や邸宅侵入などの疑いで、自称建設業奥川瑞樹容疑者（24）＝静岡県焼津市中新田＝ら同県の男3人を逮捕した。「Nゲージ」と呼ばれる鉄道模型などが含まれており、一部はリサイクルショップに売却されたという。他に逮捕されたのは、設備工増田桜雅容疑者（20）＝富士市厚原＝と飲食店従業員の男（19）