山本がドジャースの屋台骨を支えているのは間違いない(C)Getty Images『CBSスポーツ』は現地時間8月27日、最近のメジャーリーグのトレンドとして3つの話題を深掘りした。その中の一つで取り上げたのがドジャース・山本由伸。「ヤマモトは目立たない。そして過小評価されている偉大な投手の一人だ」と今季の活躍に焦点を当てた。【動画】山本由伸が酷暑の中で好投！スプリットで空振り三振を奪うメジャー2年目の今季の山本は、