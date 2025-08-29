高温や干ばつの影響で、来月の野菜価格は平年を上回って推移しそうです。農林水産省によりますと、来月の野菜価格は調査した15品目のうち、「トマト」「ビーマン」「ネギ」など11品目が、平年を上回って推移する見通しです。高温や干ばつの影響で、多くの品目で生育不良や収量の減少がみられるためです。「トマト」は、8月の中ごろから平年よりおよそ4割高い価格水準で推移していますが、来月も高値が続くということです。一方、「