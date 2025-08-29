屋根ありの猫用ベッドのメリット・デメリット メリット 狭くて安心できる あたたかい 猫は狭いところが好きな動物です。敵から隠れたり体を休めたりするため、狭いところは安心できるからです。 そのため、体の周りが囲まれる屋根ありの猫ベッドは安心しやすい場所といえます。また、囲まれていてあたたかい空気が逃げにくいこともメリットです。 デメリット においや湿気がこもりやすい お手入れが大変