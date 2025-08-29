福岡市の百貨店に29日、カフェをそなえた九州最大級のアートゾーンがオープンしました。 福岡市中央区の大丸東館5階にオープンしたのは、九州最大級、およそ530平方メートルの広さを誇るアートゾーンです。 週替わりで作品が展示されるメインのギャラリーでは、幅広いジャンルの美術作品をゆったりと鑑賞できるほか、現代アートに特化したギャラリーにはLEDビ