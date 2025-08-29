ロシアを代表する作曲家ロディオン・シチェドリンさんが２９日、死去した。９２歳だった。露国立ボリショイ劇場が発表した。タス通信によると、ドイツで闘病生活を送っていた。ソ連時代の１９３２年、モスクワの音楽一家に生まれ、モスクワ音楽院で作曲やピアノを学んだ。音楽を手がけたバレエ作品「カルメン組曲」「アンナ・カレーニナ」といった数々の作品が同劇場などで上演された。２０世紀を代表するバレリーナの一人、