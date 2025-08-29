テレビ朝日系「グッド！モーニング」のお天気キャスター・今井春花（いまい・さくら＝26）が、26日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に初登場した。 【写真】人気急上昇のお天気お姉さんスタイル圧巻、天気どころじゃない！ 夏らしい衣装で、7ページにわたり天真らんまんな姿を披露。「グラビアの仕事をする日がくるなんて、夢にも思いませんでした」と驚きながらも、印象的なグラビアを見せた。