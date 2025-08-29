「阪神−巨人」（２９日、甲子園球場）阪神の大竹耕太郎投手が六回１死満塁となったところで緊急降板した。後を受けたドリスが走者一掃の３点二塁打を浴び、六回途中４失点でマウンドを降りる形となった。１死一、二塁から岸田に対して内角直球が低めにたれて四球となった。直後、女房役の坂本がベンチの安藤コーチをマウンドへ呼んだ。トレーナーと一緒に駆けつけると、そのまま治療のためベンチへ。藤川監督は交代を決断し