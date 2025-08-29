日本代表MF三笘薫の同僚は今夏ブライトンを離れる可能性がある。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ブライトンに所属する21歳のU-21ドイツ代表MFブラヤン・グルダは今夏の移籍市場でシュツットガルト移籍が近づいているという。マインツの下部組織出身であるグルダは2022年11月にマインツのトップチームに昇格すると、その後は公式戦通算31試合に出場し4ゴールを記録するなど生え抜き選手として躍動。昨夏の