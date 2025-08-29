ブラジルの名門サンパウロが、FC東京のFWマルセロ・ヒアンの獲得に動いているようだ。現地メディア『Lance』によれば、同クラブ所属のFWアンドレ・シウヴァが怪我で長期離脱してしまったことでその代役を探しており、この23歳ストライカーに興味を示しているという。現在交渉中で買取オプション付きの年末までの期限付き移籍という条件で、契約の締結に近づいていると伝えている。マルセロ・ヒアンは2022年に横浜FCに加入し31試合