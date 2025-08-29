警察官をかたる男から偽物のキャッシュカードが売買されているなどと言われ、高岡市の女性が2000万円余りをだまし取られたことが分かりました。高岡警察署によりますと6月中旬、高岡市に住む80代女性の自宅に電話があり「保険証が不正利用され、偽物のキャッシュカードが売買されている」などと言われたということです。その後、通信アプリで警察官をかたる男に指示されるまま、口座を開設し、暗号資産総額2012万円あ