将棋の西山朋佳白玲＝女流王将＝が２９日、東京・台場のグランドニッコー東京台場で行われた第５期白玲戦七番勝負第１局の前夜祭に出席した。翌３０日午前９時から、福間女流六冠との対局が行われる。白玲戦は２０２０年、ヒューリック社が８つ目の女流タイトル戦として創設。タイトル獲得者への賞金はこれまで１５００万円だったが、今年４月に今期から５０００万円（特別賞含む）に増額することが決定。また６月の棋士総会で