俳優の二宮和也が２９日、主演映画「８番出口」（川村元気監督）の初日舞台あいさつに共演の小松菜奈、河内大和らと登壇した。地下鉄の通路を歩き、異変があれば引き返し、なければ進むゲームを実写映画化。全国４０７館で封切られ、最終興収４０億円も狙える大ヒットスタートとなった。８番出口を求めて迷う男を演じた二宮は客席を見渡し「数多くある映画の中から、へんてこな映画を選んでいただいて、ありがとうございます。