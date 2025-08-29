女優の内田理央が２９日に自身のＳＮＳを更新。「夜のお楽しみ」を披露、ファンを喜ばせている。この日、自身のインスタグラムに「連載 ＃金曜日の肉とだーりお」のタイトルで投稿した内田。「今月は、ずっと気になっていた渋谷のお肉もりもりサンドイッチをテイクアウト」「縁側で楽しんで、線香花火もしたよ。」とつづり、真っ白な肌によく似合う薄いピンク色のタンクトップにダークなワイドパンツを合わせた夏コーデを披露