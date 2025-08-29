◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が緊急降板した。同点の６回。１死一、二塁から岸田に四球を与えたところで降板。トレーナーに付き添われながら、ベンチに下がった。何らかのアクシデントがあったと見られる。