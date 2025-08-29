現在公開中の『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』の入場者プレゼント第3弾が決定した。 参考：『映画 おでかけ子ザメ』描き下ろしパインビジュアル公開花澤香菜×宮田俊哉らの座談会も SNSにて投稿された漫画からアニメ化が始まり、2024年8月1日に1周年を迎えた『おでかけ子ザメ』。新シリーズとして制作が決定した映画では、子ザメちゃんのおでかけが「とかい」へ。監督は熊野千尋が務め、脚本は長嶋宏明、