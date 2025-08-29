今年の夏に東京23区で確認された熱中症による死亡者数が、100人を超えたことがわかりました。70代以上の死亡者数が、全体の8割を超えています。東京都監察医務院によりますと、今年6月から今月27日までの東京23区の熱中症による死亡者数は、男女あわせて101人にのぼるということです。このうち、70代以上が全体のおよそ8割を超えています。また、屋内での死亡は96人で、そのうち冷房を設置していない部屋で死亡した人が11人、冷房