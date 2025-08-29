今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「“まるで壁”街を襲う砂嵐大規模な停電も」についてです。◇アメリカ・アリゾナ州で発生した砂嵐。舞い上がった土ぼこりが巨大な壁のようにゆっくりと街をのみ込んでいきます。アラビア語で「暴風」を意味する、「ハブーブ」と呼ばれる砂嵐。この時期、アメリカ南西部の各地で発生しています。帰宅途中に遭遇した家族は――「ハブーブ（砂嵐）の中に