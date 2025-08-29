静岡中央署は29日までに、プラモデルなど約220点（約55万円相当）を静岡市の愛好家宅から盗んだとして、窃盗や邸宅侵入などの疑いで、男3人を逮捕した。「Nゲージ」と呼ばれる鉄道模型などが含まれており、一部はリサイクルショップに売却されたという。