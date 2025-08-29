防衛省は初めての国産の長射程ミサイルを熊本市の健軍駐屯地に配備すると明らかにしました。29日、九州防衛局長が木村知事や大西市長に計画を説明しました。 ■九州防衛局・伊藤和己局長「我が国の領域を守りぬくため、脅威圏の外から対処するスタンドオフ防衛能力を抜本的に強化し我が国への武力攻撃に対する抑止を向上させることが必要」九州防衛局の伊藤和己局長は29日に木村知事の元を訪れ、熊本市の健軍駐屯地にある第5地