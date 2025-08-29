元NMB48の木下百花（28）が29日、自身のXを更新。「友達がいない」というポストに対し、元メンバーが“エモい”返信を行い、ファンが歓喜した。【全身ショット】独創的な衣装を着こなす木下百花木下は、「こんなに美しくて曲も全部自分で作れるのに、人付き合い下手過ぎて友達ガチ全然居ないの推せる」「NMB48の頃からずっと友達居ないって言い続けてる気がする。安心してください、今も全然居ません」とポスト。この投稿に真