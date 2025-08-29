キャバクラやホストクラブ、大人のお店などを題材に取り扱ったドラマや漫画は、キャスト同士の激しいいじめや喧嘩のシーンが描かれがちです。これを見て世間から夜の店＝大々的ないじめが横行するというイメージを持たれるのですが、あくまでひと昔前のお話。最近のナイトワーカーはサッパリした人が多く、分かりやすい足の引っ張り合いはほぼありません。みんな自分が売れることに必死で、良くも悪くも周りなんて気にしちゃいない