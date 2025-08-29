中国の不動産大手、中国恒大集団（エバーグランデ）が25日、香港証券取引所で上場廃止となった。英BBCなどが報じた。恒大の株は10年半以上にわたって同取引所で取引されていた。 しかし、急成長の原動力となった膨大な借り入れの重圧に耐え切れず、劇的な崩壊をした。恒大について、英BBCは「つい数年前まで、恒大は中国経済の奇跡を象徴する存在だった」と報道。 拡大を続けた同社の「帝国」には電気自動車（EV）メーカーや中国で