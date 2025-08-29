メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の蒲郡市市役所の新館が、45年前の建設当初から建築基準法に違反した状態で、近隣住宅などが「日影」になっていたと発表しました。 1980年に建てられた蒲郡市役所の新館は地上9階建てで、建築基準法の規定を超えた日影ができる状態となっていて、西側の道路を挟んで隣接する住宅2軒と土地2カ所が影響を受けていました。 蒲郡市は会見で、1961年に建てられた本館が設計よりも3.8m西に