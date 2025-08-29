◆ロッテ―ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）ソフトバンクの近藤健介が4回の守備から途中交代した。「3番右翼」で先発出場し、3回に右越えの8号2ランを放ち、そのまま右翼守備に就いていたが、4回の守備から途中交代。何らかのアクシデントがあったとみられる。