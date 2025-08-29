自民党の“総裁選前倒し”をめぐり、岩屋外務大臣はきょうの会見で、“政務三役が前倒しに賛成する場合は辞任すべき”との考えを示唆しました。“総裁選の前倒し”をめぐっては、党の選挙管理委員会が、実施に賛同する議員について氏名を公表すると決めましたが、一部から「石破内閣の政務三役が賛成する場合は辞任すべきだ」との声が上がっています。これについて岩屋外務大臣は「政府で仕事をしている以上、石破総理の指揮のもと