日本スポーツ協会は29日、滋賀県での国民スポーツ大会で9月28日の開幕に先立って行われる会期前競技の主な出場予定選手を発表し、体操成年男子には昨夏のパリ五輪団体総合金メダルの橋本大輝（千葉・日本生命・セントラルスポーツ）谷川航（千葉・セントラルスポーツ）杉野正尭（福井・徳洲会）が名を連ねた。水泳の成年男子高飛び込みには、パリ五輪銀メダルの玉井陸斗（兵庫・立命大）がエントリー。競泳は、成年男子400メー