きのう、愛知県安城市中心部にある複合施設「アンフォーレ」で開催された「アンジョウマルシェ2025」。地元名産のイチジクやナシが旬の時期に行ってきた、恒例の食のイベントですが、ことしもにぎわいを見せました。 【写真を見る】名産ナシとイチジクが旬を迎えマルシェ開催 雨少なく高温続きでイチジクは小玉傾向も「糖度は例年にない高さ」 愛知・安城市 地元の農産物やゆかりのグルメに、スイーツなどを販売する