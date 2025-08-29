この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第6話をごらんください。 自分とは関係がないのに、女性客に対して何故か怒っている様子の問句さん。ナエくまさんは、女性客が食事中に問題を起こしているのかと店員の坂本さんに