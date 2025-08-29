中国国家データ局が主催し、貴州省人民政府が実施する2025中国国際ビッグデータ産業博覧会が8月28日から30日までの3日間、貴州省貴陽市で開催されている。今回で11回目を迎えた同博覧会では、交流イベントが26回、一連の特色あるイベントが34回開催されることになっている。中国国内外の企業375社が出展し、中国国内外のゲスト1万6000人以上が参加登録している。初日となった28日の夜には、イベント「DATAの夜」が始まった。柔軟な